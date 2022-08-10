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Для деокупованих територій Херсонщини виготовлять 6 тисяч "буржуйок"
Фото з вільного доступу
Кабінет міністрів України доручив АТ "Укрзалізниця" виготовити 6 тисяч мобільних металевих печей ("буржуйок") та додатково заготовить 6 тисяч кубометрів дров для Херсонської області.
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє у Telegram.
"Збройні сили України продовжують звільнення Херсонщини, але на багатьох деокупованих територіях ми можемо не встигнути відновити опалювальну інфраструктуру. Робимо все можливе, аби забезпечити всіх українців теплом у цей найскладніший в нашій історії опалювальний сезон", - заявив Шмигаль.
Також, за словами прем’єр-міністра, уряд продовжує працювати над посиленням продовольчої безпеки країни.
"Ще весною цього року ми виділили регіонам кошти, аби вони могли створити додаткові запаси зерна. Ця робота велася все літо й продовжується зараз. Аби повною мірою створити необхідні запаси, уряд перерозподілить 18 млн грн для Донецької, Київської та Запорізької областей. Попри те, що збір врожаю все ще триває, можемо з упевненістю сказати, що Україна здатна повністю забезпечити внутрішнє споживання власною рослинною агропродукцією та продовжувати експорт", - заявив Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що уряд виділив 563 млн грн на дрова для жителів прифронтових територій.
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