Уряд виділив 563 млн грн на дрова для жителів прифронтових територій
Уряд розподілив кошти серед обласних військових адміністрацій на закупівлю та доставку дров для населення прифронтових територій.
Про це інформує прес-служба Мінреінтеграції.
"Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та затвердив розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам в обсязі майже 563 мільйони гривень для забезпечення населення територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій, паливною деревиною", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що раніше уряд прийняв постанову щодо виділення цих коштів на закупівлю паливної деревини. А вже потім постановив розподілити гроші серед обласних військових адміністрацій пропорційно до заявлених ними потреб.
Особливо небезпечні регіони, мешканці яких будуть забезпечені безоплатними дровами, знаходяться в межах восьми областей, а саме Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської.
ОВА вже найближчим часом почнуть закуповувати дрова. Доставляти їх будуть безпосередньо по домівках у населених пунктах, поряд із якими тривають бойові дії.
У пріоритеті на отримання дров - вразливі категорії громадян: багатодітні родини, люди похилого віку, особи з інвалідністю, повідомили у відомстві.
Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив майже 1,5 млрд грн на підготовку до опалювального сезону.
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