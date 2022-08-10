Уряд виділив 563 млн грн на дрова для жителів прифронтових територій

У пріоритеті на отримання дров - вразливі категорії громадян: багатодітні родини, люди похилого віку, особи з інвалідністю

Уряд розподілив кошти серед обласних військових адміністрацій на закупівлю та доставку дров для населення прифронтових територій.

Про це інформує прес-служба Мінреінтеграції.

"Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та затвердив розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам в обсязі майже 563 мільйони гривень для забезпечення населення територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій, паливною деревиною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше уряд прийняв постанову щодо виділення цих коштів на закупівлю паливної деревини. А вже потім постановив розподілити гроші серед обласних військових адміністрацій пропорційно до заявлених ними потреб.

Особливо небезпечні регіони, мешканці яких будуть забезпечені безоплатними дровами, знаходяться в межах восьми областей, а саме Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської.

ОВА вже найближчим часом почнуть закуповувати дрова. Доставляти їх будуть безпосередньо по домівках у населених пунктах, поряд із якими тривають бойові дії.

У пріоритеті на отримання дров - вразливі категорії громадян: багатодітні родини, люди похилого віку, особи з інвалідністю, повідомили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив майже 1,5 млрд грн на підготовку до опалювального сезону.