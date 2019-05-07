Для відновлення відносин з Україною, треба скасувати блокади окупованого Донбасу, - Путін
"Не можна весь час вимагати від Росії виконання, скажімо, тих же Мінських угод в тій частині, яка від нас взагалі ніяк не залежить. Мінські угоди вимагають, наприклад, повного відновлення економічних відносин Донбасу і України.
Потрібно, перш за все, скасувати указ колишнього президента Порошенка про цю блокаду. Він же прямо суперечить Мінським угодам", - заявив Путін під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, йдеться в "УП".
Напередодні президент Росії Володимир Путін назвав умови "конструктивних переговорів" з президентом України Володимиром Зеленським.
"Діалог можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборчі обіцянки, включаючи встановлення прямих контактів з власними співвітчизниками на Донбасі, переставши називати їх сепаратистами", - заявив Путін.
У свою чергу в Зеленського відповіли на умову Путіна для зустрічі."Путін говорив, що треба не обзивати людей і не називати їх сепаратистами. Ми і так всіх називаємо своїми іменами - маріонеток Путіна ми так називаємо. Ми не відштовхуємо людей з окремих районів Донецької та Луганської областей - ми з ними говоримо", - сказав Потураєв.
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