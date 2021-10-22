До 2027 року може з'явитися перша приватна космічна станція: хто побудує
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Lockheed Martin.
Проект під назвою Starlab ставить за мету "проведення важливих наукових досліджень, стимулювання виробництва і підтримання американської присутності на низькій навколоземній орбіті".
Очікується, що станція буде складатися з надувного житлового модуля, стикувального модуля, рухового відсіку, роботизованого маніпулятора і лабораторії.
На станції на тривалій основі зможуть розміщуватися чотири астронавти.
Крім того, приватна станція зможе приймати космічних туристів і брати участь в реалізації тих чи інших комерційних і бізнес-проектів.
Нагадаємо, що МКС тимчасово "загубилася" в просторі через тести на російському кораблі
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Телескоп NASA показав надмасивну чорну діру у сусідній галактиці
- ФОТО Китай випробував гіперзвукову ракету, здатну нести ядерний заряд – ЗМІ
- ФОТО Науковці з'ясували, де саме на Марсі треба шукати сліди життя
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів