До 2027 року може з'явитися перша приватна космічна станція: хто побудує Станція буде складатися з надувного житлового модуля, стикувального модуля, рухового відсіку, роботизованого маніпулятора і лабораторії

Компанія Lockheed Martin працюватиме над проектом станції спільно з приватними американськими компаніями Nanoracks і Voyager Space у співпраці з Національним управлінням США з аеронавтики і дослідження космічного простору.

Фото: lockheedmartin.com

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Lockheed Martin. Проект під назвою Starlab ставить за мету "проведення важливих наукових досліджень, стимулювання виробництва і підтримання американської присутності на низькій навколоземній орбіті". Очікується, що станція буде складатися з надувного житлового модуля, стикувального модуля, рухового відсіку, роботизованого маніпулятора і лабораторії. На станції на тривалій основі зможуть розміщуватися чотири астронавти. Крім того, приватна станція зможе приймати космічних туристів і брати участь в реалізації тих чи інших комерційних і бізнес-проектів. Нагадаємо, що МКС тимчасово "загубилася" в просторі через тести на російському кораблі

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