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До 2027 року може з'явитися перша приватна космічна станція: хто побудує

Станція буде складатися з надувного житлового модуля, стикувального модуля, рухового відсіку, роботизованого маніпулятора і лабораторії
Компанія Lockheed Martin працюватиме над проектом станції спільно з приватними американськими компаніями Nanoracks і Voyager Space у співпраці з Національним управлінням США з аеронавтики і дослідження космічного простору.
До 2027 року може з Фото: lockheedmartin.com

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Lockheed Martin.

Проект під назвою Starlab ставить за мету "проведення важливих наукових досліджень, стимулювання виробництва і підтримання американської присутності на низькій навколоземній орбіті".

Очікується, що станція буде складатися з надувного житлового модуля, стикувального модуля, рухового відсіку, роботизованого маніпулятора і лабораторії.

На станції на тривалій основі зможуть розміщуватися чотири астронавти.

Крім того, приватна станція зможе приймати космічних туристів і брати участь в реалізації тих чи інших комерційних і бізнес-проектів.

Нагадаємо, що МКС тимчасово "загубилася" в просторі через тести на російському кораблі

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22 10 2021 12:11
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