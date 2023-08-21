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ПОЛІТИКА

До БРІКС можуть запросити кілька країн – FT

21 серпня 2023, 10:22
До БРІКС можуть запросити кілька країн – FT
Фото: irontimes.com
Зазначається, що заявки подали одразу 23 країни.

У рамках саміту у ПАР одразу кілька країн можуть бути запрошені до БРІКС. Список держав-кандидатів поки що тримається в секреті.

Про це повідомляє Financial Times.

Повідомляється, що офіційні заявки на вступ до БРІКС подали 23 країни. Співрозмовник видання вважає малоймовірним, що до спілки будуть запрошені одразу всі 23 країни. Очікується, що на саміті будуть узгоджені критерії прийому нових членів.

За даними ЗМІ, єдина валюта не стоїть на порядку денному, незважаючи на невдоволення, що зростає, домінуванням долара серед країн БРІКС. Повідомляється, що на тлі дискусії про розширення БРІКС відбулася суперечка між Китаєм, який хоче бачити в союзі не лише економічну, а й політичну силу та Індією, яка виступає проти цього. Джерело в Пекіні відзначило, що у разі розширення БРІКС на організацію припадатиме така сама частка ВВП, як і на G7.

Глава МЗС ПАР Наледі Пандор раніше заявила, що неправильно розглядати потенційне розширення БРІКС як антизахідний крок. Раніше стало відомо, що на приєднання до БРІКС також претендують Аргентина, Саудівська Аравія та Індонезія.

Раніше повідомлялось, що cаміт БРІКС без путіна вказує на ізоляцію росії.

ПАРБРІКС

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