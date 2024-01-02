До БРІКС приєднались ще п'ять країн
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Відтепер спільноти п'яти великих країн складається з десяти країн.
На початку у БРІКС були Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка. Раніше південноафриканські посадовці казали, що ще понад 40 країн висловили зацікавленість у приєднанні до БРІКС, а 22 країни офіційно попросили їх прийняти.
Цей союз найбільших за площею й населенням країн, що розвиваються.
Влітку вони запросили до себе шість нових держав. Група країн БРІКС вирішила запросити до членства Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Саудівську Аравію і ОАЄ.
Проте одна з них відмовилася - президент Аргентини Хавʼєр Мілей передумав вступати до БРІКС. Мілей, зі свого боку, висловив відмову мати справу з "комуністами".