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До БРІКС приєднались ще п'ять країн

02 січня 2024, 19:05
До БРІКС приєднались ще п'ять країн
Фото: irontimes.com
Саудівська Аравія, Іран, Об'днані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет офіційно стали новими членами БРІКС.

Про це повідомляє агентство Bloomberg

Відтепер спільноти п'яти великих країн складається з десяти країн.

На початку у БРІКС були Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка. Раніше південноафриканські посадовці казали, що ще понад 40 країн висловили зацікавленість у приєднанні до БРІКС, а 22 країни офіційно попросили їх прийняти.

Цей союз найбільших за площею й населенням країн, що розвиваються.

Влітку вони запросили до себе шість нових держав. Група країн БРІКС вирішила запросити до членства Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Саудівську Аравію і ОАЄ.

Проте одна з них відмовилася - президент Аргентини Хавʼєр Мілей передумав вступати до БРІКС. Мілей, зі свого боку, висловив відмову мати справу з "комуністами".

 
БРІКС

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