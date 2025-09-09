Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Після візиту до Китаю путін почав нову фазу війни проти України – The Times

09 вересня 2025, 15:59
Попри те що Китай, на відміну від Північної Кореї, не надсилає війська до України, він підтримує москву дипломатично й економічно.

владімір путін після візиту до Пекіна на саміт БРІКС, де він демонстрував стратегічне зближення з Китаєм, розпочав наймасштабнішу від початку війни повітряну атаку проти України. Вперше під російський удар потрапила будівля українського уряду.

Про це повідомляє The Times.

Видання зазначає, що прихильники жорсткої лінії в москві давно закликали кремль бити по "центрах ухвалення рішень", і тепер путін наважився виконати цю загрозу. Повернувшись із Пекіна, де він заявив про "безпрецедентно високий рівень" відносин із Китаєм, російський лідер демонструє ще більшу самовпевненість.

Попри те що Китай, на відміну від Північної Кореї, не надсилає війська до України, він підтримує москву дипломатично й економічно. Минулого тижня сторони досягли попередньої домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", а також обговорюють відкриття китайського ринку облігацій для великих російських компаній, пише Financial Times.

Водночас путін заявив, що світ рухається до "багатополярності" — концепції, яка передбачає поділ на сфери впливу і давно є метою кремля. Він також пригрозив "знищенням" західних миротворців у разі їхнього розміщення в Україні. Пропозиція зустрітися з Володимиром Зеленським у москві була відкинута Києвом як неприйнятна.

На Заході ці дії викликали занепокоєння. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що імперіалістичні плани путіна не обмежуються Україною: "Те, що ми називали ліберальним світовим порядком, перебуває під тиском з багатьох сторін, зокрема і з боку політичного Заходу".

Тим часом президент США Дональд Трамп після саміту з путіним в Алясці заявив, що планує нові переговори найближчими днями та пригрозив посиленням санкцій. Проте речник кремля Дмитро Пєсков запевнив, що жодні санкції не змусять москву зупинити війну.

КитайвійнаВладімір ПутінСі ЦзіньпінБРІКС

