НОВИНИУ липні до державного бюджету надійшло 64 мільярдів гривень, індикативні показники виконано на 144,7%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До держбюджету у липні надійшло майже на половину більше, ніж планувалося
Дякую сумлінному бізнесу, який у співпраці з податковою службою, забезпечив надходження
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.
Парламентар зазначив, що минулого місяця додатково надійшло до бюджету 19,8 млрд гривень.
Це на 24,5 млрд грн (61,9%) більше, ніж у аналогічний період минулого року.
За перше півріччя цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 413,9 млрд грн, індикативні показники виконано на 103,5% (+13,8 млрд грн).
Понад минулорічний факт січня-липня 2021 року сплачено 83,4 млрд грн, що на 25,2% більше.
ПДВ з вироблених товарів (сальдо) -
Січень-Липень
- індикативні показники виконано на 133,5 %(+33,0 млрд грн).
Фактичні надходження податку становлять 131,6 млрд грн, що у 1,5 раза (+45,7 млрд грн) більше ніж за січень-липень 2021 року (85,9 млрд грн).
Липень:
-
індикативні показники виконано на 225,1 відс (+19,2 млрд грн).
Фактичні надходження податку становлять 34,6 млрд грн, що у 2,6 раза (+21,1 млрд грн) більше ніж за липень 2021 року
(13,5 млрд грн).
Акцизний податок (вироблений + ввезений) – виконання індикативу у повному обсязі. Фактичні надходження податку становлять 7,9 млрд грн.
- лікеро-горілчана продукція – виконання індикативу на 169% (+326 млн грн), до минулого року +24,7% (+158 млн грн).
- виноробна продукція - виконання індикативу на 260% (+ 149 млн грн), до минулого року + 89% (+114 млн).
"Дякую сумлінному бізнесу, який у співпраці з податковою службою, забезпечив надходження", - каже Данило Гетманцев.
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