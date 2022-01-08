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До держбюджету у липні надійшло майже на половину більше, ніж планувалося

Дякую сумлінному бізнесу, який у співпраці з податковою службою, забезпечив надходження
У липні до державного бюджету надійшло 64 мільярдів гривень, індикативні показники виконано на 144,7%.
До держбюджету у липні надійшло майже на половину більше, ніж планувалося Фото: з вільних джерел
Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.
 
Парламентар зазначив, що минулого місяця додатково надійшло до бюджету 19,8 млрд гривень.
 
Це на 24,5 млрд грн (61,9%) більше, ніж у аналогічний період минулого року.
 
За перше півріччя цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 413,9 млрд грн, індикативні показники виконано на 103,5% (+13,8 млрд грн).
 
Понад минулорічний факт січня-липня 2021 року сплачено 83,4 млрд грн, що на 25,2% більше.
 
ПДВ з вироблених товарів (сальдо) -
 
Січень-Липень
  • індикативні показники виконано на 133,5 %(+33,0 млрд грн).
Фактичні надходження податку становлять 131,6 млрд грн, що у 1,5 раза (+45,7 млрд грн) більше ніж за січень-липень 2021 року (85,9 млрд грн).
 
Липень:
  • індикативні показники виконано на 225,1 відс (+19,2 млрд грн).
    Фактичні надходження податку становлять 34,6 млрд грн, що у 2,6 раза (+21,1 млрд грн) більше ніж за липень 2021 року
(13,5 млрд грн).
 
Акцизний податок (вироблений + ввезений) – виконання індикативу у повному обсязі. Фактичні надходження податку становлять 7,9 млрд грн.
 
  • лікеро-горілчана продукція – виконання індикативу на 169% (+326 млн грн), до минулого року +24,7% (+158 млн грн).
  • виноробна продукція - виконання індикативу на 260% (+ 149 млн грн), до минулого року + 89% (+114 млн).
 
"Дякую сумлінному бізнесу, який у співпраці з податковою службою, забезпечив надходження", -  каже Данило Гетманцев.

 

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01 08 2022 11:24
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