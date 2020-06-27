CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНинішню Конституцію ухвалили 28 червня 1996 року о 9:18 після 24 годин безперервної роботи 315 голосами депутатів Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Дня Конституції: Основоположні закони, які діяли на теренах України
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За матеріалами Укрінформу та спеціалізованих сайтів.
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