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До Дня Конституції: Основоположні закони, які діяли на теренах України

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Нинішню Конституцію ухвалили 28 червня 1996 року о 9:18 після 24 годин безперервної роботи 315 голосами депутатів Верховної Ради.
До Дня Конституції: Основоположні закони, які діяли на теренах України

За матеріалами Укрінформу та спеціалізованих сайтів.

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27 06 2020 16:00
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