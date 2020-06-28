В Україні сьогодні святкують День Конституції

У неділю, 28 червня, в Україні святкують День Конституції. Цей день в країні є офіційним вихідним.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Через пандемію в нашій країні вперше в історії були скасовані урочисті і масові заходи з нагоди Дня Конституції.

Основний закон України було прийнято о 9.18 ранку 28 червня 1996 року. За нього віддали голоси 315 народних депутатів (при 300 необхідних), і голосували вони окремо за кожну статтю. Для цього Рада була змушена безперервно пропрацювати 24 години.

З усіх пострадянських республік, Україна прийняла Конституцію останньою. Захід назвав її однією з найдемократичніших у світі.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з цим святом.

28 червня - державне свято і офіційний вихідний в Україні. Це єдине свято, яке закріплене в самій Конституції, яка складається з 15 розділів і 161 статті.

Починаючи з Леоніда Кучми кожний президент хотів змінити Конституцію.