В Україні сьогодні святкують День Конституції
Про це повідомляє РБК-Україна.
Через пандемію в нашій країні вперше в історії були скасовані урочисті і масові заходи з нагоди Дня Конституції.
Основний закон України було прийнято о 9.18 ранку 28 червня 1996 року. За нього віддали голоси 315 народних депутатів (при 300 необхідних), і голосували вони окремо за кожну статтю. Для цього Рада була змушена безперервно пропрацювати 24 години.
З усіх пострадянських республік, Україна прийняла Конституцію останньою. Захід назвав її однією з найдемократичніших у світі.
Президент Володимир Зеленський привітав українців з цим святом.
28 червня - державне свято і офіційний вихідний в Україні. Це єдине свято, яке закріплене в самій Конституції, яка складається з 15 розділів і 161 статті.
Починаючи з Леоніда Кучми кожний президент хотів змінити Конституцію.
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