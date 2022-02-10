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В Раді шукають підставу для позбавлення Медведчука мандата

Конституція України передбачає тільки сім підстав для цього, а в період воєнного стану не можна вносити зміни до Основного закону
В Раді шукають підставу для позбавлення Медведчука мандата Фото: ТАСС
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сподівається, що буде знайдено механізм для позбавлення Віктора Медведчука депутатського мандата.
 

Про це він сказав під час брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Є бажане. Я хочу позбавити Медведчука депутатського мандата. А є реальність. Конституція України передбачає сім підстав для цього. У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити. Ми сподіваємося, що знайдемо одну із семи підстав і організуємо все, щоб і Медведчук, і йому подібні перестали бути народними депутатами України", – сказав спікер українського парламенту.

Як повідомлялося, 21 вересня в результаті обміну повернулися з російського полону понад 200 українських захисників, а також 10 іноземців, які воювали на боці ЗСУ. Серед них – громадяни США, Британії, Марокко, Швеції, Хорватії.

При цьому російській стороні повернули підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука та 55 військових рф.

Раніше Медведчуку оголошено підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) та ч.1 ст.438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

 

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02 10 2022 14:47
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