В Раді шукають підставу для позбавлення Медведчука мандата

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сподівається, що буде знайдено механізм для позбавлення Віктора Медведчука депутатського мандата.

Про це він сказав під час брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Є бажане. Я хочу позбавити Медведчука депутатського мандата. А є реальність. Конституція України передбачає сім підстав для цього. У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити. Ми сподіваємося, що знайдемо одну із семи підстав і організуємо все, щоб і Медведчук, і йому подібні перестали бути народними депутатами України", – сказав спікер українського парламенту.

Як повідомлялося, 21 вересня в результаті обміну повернулися з російського полону понад 200 українських захисників, а також 10 іноземців, які воювали на боці ЗСУ. Серед них – громадяни США, Британії, Марокко, Швеції, Хорватії.