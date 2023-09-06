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ПОЛІТИКА

До Києва прибула прем'єр-міністр Данії

06 вересня 2023, 12:05
До Києва прибула прем'єр-міністр Данії
Джерело: president.gov.ua
Наразі інші подробиці її візиту не розкриваються.

Сьогодні, 6 вересня, окрім державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена, до Києва з візитом також прибула прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Про це розповів народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

"В Парламенті виступає премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен", - пише народний депутат.

Наразі інші подробиці її візиту не розкриваються. Варто додати, що ймовірно з міркувань безпеки, інформація про візит Метте Фредеріксен, як й Ентоні Блінкена, раніше не розкривався.

Сьогодні, 6 вересня, до України також прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. З самого ранку в Києві було частково перекрито рух транспорту в центрі. Зазвичай це роблять саме під час візиту міжнародних лідерів або ж делегацій.

Як пише CNN, з посиланням на високопоставленого посадовця Державного департаменту, під час візиту Блінкен оголосить про виділення Україні понад 1 млрд доларів нового фінансування.

Даніявізит в УкраїнуМетте Фредеріксен

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