До Києва прибула тимчасова повірена у справах США в Україні

Раніше у посольстві США заявили, що Девіс очолюватиме взаємодію диппредставництво у Києві з урядом і народом України від імені президента Трампа та державного секретаря Марко Рубіо.

До Києва прибула нова тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.

Про це повідомило американське посольство у соцмереж Х.

"Ми раді вітати у Києві Тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні", – йдеться у повідомленні посольства.

Раніше у посольстві США заявили, що Девіс очолюватиме взаємодію диппредставництво у Києві з урядом і народом України від імені президента Трампа та державного секретаря Марко Рубіо. У цій ролі вона "наполегливо працюватиме над припиненням війни та кровопролиття, водночас зміцнюючи двосторонні відносини задля безпеки, сили та добробуту як Сполучених Штатів, так і України".

Протягом останніх 30 років Девіс обіймала ключові посади, зокрема нинішню — посла США на Кіпрі. Девіс є кар'єрним співробітником дипломатичної служби вищого рангу і має безліч нагород, включно з президентською нагородою за звання.

10 квітня посол США в Україні Бріджит Брінк пішла у відставку з посади, яку з травня 2022-го. Це сталося після критики її реакції на удар рф по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули 20 людей, з них 9 — діти. Тоді посол не назвала винуватця цієї атаки по мирних людях. І лише після обурення українців та критики президента Володимира Зеленського дипломатка назвала винних.

Водночас повідомлялося, що на Бріджит Брінк тисли високопоставлені представники Білого дому. Останні сумнівалися в тому, чи зможе Брінк підтримати нову американську стратегію щодо України. При тому деякі західні чиновники вважали її "найважливішим захисником інтересів України" з перших днів війни та "сильною людиною" і "серйозним дипломатом".

Своєю чергою українські чиновники стверджували, що до них Брінк ставилася надто критично. До того ж згодом зміни у її риториці у соцмережах стали більше відповідати позиції нової адміністрації.