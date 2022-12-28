До топ-10 зірок світового картингу потрапив юний український гонщик
28 грудня 2022, 12:20
Фото: Главком
Авторитетний спеціалізований портал Formulascout склав свій рейтинг топ-10 зірок світового картингу року, що минає. До рейтингу потрапив і представник України – 13-річний Олександр Бондарєв.
Про це повідомляє Formulascout.
Фахівці порталу відмовилися від ранжирування по місцях, просто опублікувавши десятку спортсменів, які відзначилися досягненнями у 2022-му та за якими варто стежити у майбутньому. Сам же Бондарєв став одним із двох наймолодших спортсменів у першій десятці. Другий – його ровесник Енцо Тарванічкул із Таїланду.
"Картинг є стартовим майданчиком для більшості гонщиків перед переходом до більш відомих та представницьких серій, тому завжди корисно спостерігати за цією дисципліною, щоб зрозуміти, хто в майбутньому зможе вийти на авансцену світового автоспорту. Тому ми публікуємо у довільному порядку список найкращих молодих картингістів року, що минає", – зазначили укладачі рейтингу.
Що стосується вибору Бондарєва, то, за твердженням фахівців, вибірка перегонів для українця була замалою, через серйозну аварію, в яку Олександр йшов на чемпіонаті Європи в травні.
"До цієї ситуації Бондарєв, незважаючи на те, що його країна відбиває напад росії, виграв титул WSK SMS у дуже драматичній боротьбі. Після аварії Бондарєв пролежав два місяці у лікарні, наприкінці серпня – ходив без сторонньої допомоги, ще за місяць – провів тестові заїзди. У гонки Бондарєв повернувся листопадовим WSK FC, з гарним темпом, а потім і другим місцем у LeCont Trophy".
Топ-10 найкращих картингістів світу 2022 року:
Олександр Бондарєв, Україна – 13 років
Енцо Тарванічкул, Таїланл – 13 років
Анатолій Хавалкін – 14 років
Кін Накамура, Японія – 15 років
Томас Столчерманис, Латвія – 15 років
Туукка Тапонен, Фінляндія – 16 років
Еван Гілтер, Франція – 16 років
Сін Батчер, Австралія/Англія – 19 років
Матеус Моргатто, Бразилія – 19 років
Каллум Бредшоу, Англія – 21 рік
Зазначимо, що неймовірне повернення Бондарєва після важкої аварії не залишилося непоміченим й іншим спеціалізованим порталом. Британський портал Downforceradio визнав українця "народним чемпіоном".
За даними ЗМІ, з наступного сезону Олександр Бондарєв співпрацюватиме з відомою компанією WH Sports, серед клієнтів якої, зокрема гонщика академії Феррарі, який виступає зараз у Формулі-3 Оллі Бірмана.