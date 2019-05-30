До затриманих у Криму правозахисниць не пускають адвоката

До активісток правозахисного руху "Кримська солідарність" Муміне Салієвої та Луфтіє Зудієвої, яких сьогодні, 30 травня, затримали й доставили до сімферопольського "центру протидії екстремізму", не допускають захисників.

"Зараз дві жінки перебувають там. До них не допускають адвокатів. Я вважаю, що зараз на цих жінок чиниться тиск, щоб отримати відповідні покази від них в адміністративній справі", - повідомив адвокат Еміль Курбедінов у Facebook.

Адвокат намагався звернутись до "чергового прокурора" Криму, але йому порадили звернутись у загальному порядку звернень громадян, що передбачає отримання відповіді протягом 30 днів.

Нагадаємо, спершу стало відомо про затримання активістки "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієвої. Організація зазначає, що активістці закидають пропаганду або публічну демонстрацію нацистської чи екстремістської атрибутики, забороненої "законами".

Згодом з'явилася інформація про затримання Муміне Салієвої, її чоловік Сейран Салієв вже під арештом у справі Хізб ут-Тахрір, у подружжя четверо дітей.