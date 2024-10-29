До ЗСУ планують призвати ще 160 тисяч осіб

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді оголосив, що планується призвати на службу ще 160 тисяч осіб.

Про це йшлося в трансляції засідання ВР нардепа Олексія Гончаренка.

"Усього до сил оборони було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб", - заявив Литвиненко.

Він додав, що мобілізація ще 160 тисяч людей дозволить укомплектувати військові частини до 85%.

Крім того, в обід Верховна рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого.