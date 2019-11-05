Доба на Донбасі: 12 обстрілів, одного військового поранено

У зоні бойових дій на Донбасі бойовики 12 разів упродовж 10 травня порушували режим припинення вогню, зокрема 5 разів використали озброєння, заборонене Мінськими угодами. Один військовий дістав поранення.

Бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці в Facebook.

Також обстріляли з ручних протитанкових гранатометів Травневе, вказали у штабі, створивши загрозу для життя цивільного населення - ніхто внаслідок обстрілу не загинув.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 6 разів обстріляли позиції військових ООС: поблизу Новомихайлівки, Авдіївки, Чермалика, Павлополя.

У районі "Північ" - поблизу Новозванівки, Новолуганського, Попасної, Новгородського, Майорська.

У штабі заявили, що військові операції відповідали на обстріли бойовиків.