Доба на Донбасі: 12 обстрілів, одного військового поранено
Бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці в Facebook.
Також обстріляли з ручних протитанкових гранатометів Травневе, вказали у штабі, створивши загрозу для життя цивільного населення - ніхто внаслідок обстрілу не загинув.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 6 разів обстріляли позиції військових ООС: поблизу Новомихайлівки, Авдіївки, Чермалика, Павлополя.
У районі "Північ" - поблизу Новозванівки, Новолуганського, Попасної, Новгородського, Майорська.
У штабі заявили, що військові операції відповідали на обстріли бойовиків.
Нагадаємо, що бойовики 8 травня передали українській стороні тіло українського морського піхотинця Дениса Козьми, який зник під час бою поблизу села Миколаївка, що на Донеччині.
Також, протягом дня 10 травня російські бойовики на Донбасі здійснили 7 обстрілів по позиціях Операції об'єднаних сил, в тому числі п'ять разів - із застосуванням важкого озброєння, забороненого мінськими угодами.
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