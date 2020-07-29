Долар може втратити статус резервної валюти - аналітики

Накопичення заборгованості в результаті пандемії може призвести до ескалації страхів

На думку стратегів Goldman, долар стикається з декількома ризиками, а саме: курс Федерального резерву США може зміститися в сторону "інфляційного ухилу", зростання політичної невизначеності і зростаючі побоювання, пов'язані з черговим сплеском коронавірусної інфекції в країні.

Goldman Sachs Group вважає, що положення долара США як світової резервної валюти знаходиться під загрозою, про що свідчить недавнє зростання цін на золото, повідомляє "Економічна правда".

На думку стратегів Goldman, долар стикається з декількома ризиками, а саме: курс Федерального резерву США може зміститися в сторону "інфляційного ухилу", зростання політичної невизначеності і зростаючі побоювання, пов'язані з черговим сплеском коронавірусної інфекції в країні.

Накопичення заборгованості в результаті пандемії може призвести до ескалації страхів.

Рекордне ралі золота відображає зростаюче занепокоєння щодо світової економіки. Банк підвищив свій 12-місячний прогноз цін на золото з 2 тис доларів до 2,3 тис доларів за унцію.

Падіння долара відбувається на тлі прогнозів знецінення долара після історичної угоди країн Європейського союзу, які схвалили пакет заходів для порятунку економіки від коронавірусу, що підштовхнуло зростання євро і призведе до першого в історії випуску спільного боргу.

Для Goldman Sachs зростаючий рівень боргу в США, який зараз перевищує 80% валового внутрішнього продукту країни, і в інших країнах підвищує ризик того, що центральні банки та уряди можуть допустити прискорення інфляції.

"В результаті роздуті баланси центробанків і величезна пропозиція грошей створюють "велику ймовірність того, що коли-небудь в майбутньому, після нормалізації економічної активності, у центральних банків та урядів з'явиться спокуса для підвищення інфляції з метою полегшення накопиченого боргового тягаря", - кажуть аналітики Goldman.

Нагадаємо, що нафта дорожчає на тлі надій на відновлення світової економіки