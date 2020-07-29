Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Долар може втратити статус резервної валюти - аналітики

Накопичення заборгованості в результаті пандемії може призвести до ескалації страхів
На думку стратегів Goldman, долар стикається з декількома ризиками, а саме: курс Федерального резерву США може зміститися в сторону "інфляційного ухилу", зростання політичної невизначеності і зростаючі побоювання, пов'язані з черговим сплеском коронавірусної інфекції в країні.
Долар може втратити статус резервної валюти - аналітики Фото: з вільних джерел

Goldman Sachs Group вважає, що положення долара США як світової резервної валюти знаходиться під загрозою, про що свідчить недавнє зростання цін на золото, повідомляє "Економічна правда".

На думку стратегів Goldman, долар стикається з декількома ризиками, а саме: курс Федерального резерву США може зміститися в сторону "інфляційного ухилу", зростання політичної невизначеності і зростаючі побоювання, пов'язані з черговим сплеском коронавірусної інфекції в країні.

Накопичення заборгованості в результаті пандемії може призвести до ескалації страхів.

Рекордне ралі золота відображає зростаюче занепокоєння щодо світової економіки. Банк підвищив свій 12-місячний прогноз цін на золото з 2 тис доларів до 2,3 тис доларів за унцію.

Падіння долара відбувається на тлі прогнозів знецінення долара після історичної угоди країн Європейського союзу, які схвалили пакет заходів для порятунку економіки від коронавірусу, що підштовхнуло зростання євро і призведе до першого в історії випуску спільного боргу.

Для Goldman Sachs зростаючий рівень боргу в США, який зараз перевищує 80% валового внутрішнього продукту країни, і в інших країнах підвищує ризик того, що центральні банки та уряди можуть допустити прискорення інфляції.

"В результаті роздуті баланси центробанків і величезна пропозиція грошей створюють "велику ймовірність того, що коли-небудь в майбутньому, після нормалізації економічної активності, у центральних банків та урядів з'явиться спокуса для підвищення інфляції з метою полегшення накопиченого боргового тягаря", - кажуть аналітики Goldman.

Нагадаємо, що нафта дорожчає на тлі надій на відновлення світової економіки

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 07 2020 09:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.