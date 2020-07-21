Нафта дорожчає на тлі надій на відновлення світової економіки
Про це повідомляє агентство Reuters, передає РБК - Україна.
Нафта марки Brent подорожчала на 0,74% до 43,60 доларів за барель до 10:00 за київським часом, нафта WTI зросла на 0,47% до 41,00 доларів за барель.
Ціни підтримані позитивними новинами про розробку вакцин проти вірусу, оскільки фармацевтичні компанії та медичні установи поспішають знайти спосіб протистояти гіршого в світі кризи в галузі охорони здоров'я за століття.
"З відкриттям великих економік... попит на нафту повинен зрости, особливо якщо скоро стане доступна вакцина", - сказав Фавад Разакзада, аналітик ринку в ThinkMarkets.
Тим не менш, деякі країни, такі як США та Індія, як і раніше фіксують рекордну кількість випадків інфікування, в той час як інші, в тому числі Іспанія та Австралія, борються з новими спалахами.
Лідери Європейського союзу досягли історичного угоди про масштабний план стимулювання економіки країн, уражених коронавірусом, після напруженого саміту, який тривав майже п'ять днів.
Згідно з планом, в межах Фонду порятунку економіки в 750 млрд євро половина (390 млрд євро) буде безповоротними грантами, а решта погашаються позики.
Новини про угоду призвели до зростання євро до нового чотиримісячного максимуму в 1,1470 долар/євро.
Азіатські акції досягли п'ятимісячного максимуму, а ф'ючерси на європейські фондові ринки зросли.
Нагадаємо, що ціни на нафту знизилися в понеділок через інформацію про збільшення приросту нових випадків зараження на коронавірус у світі, і це може перешкодити відновленню попиту на паливо.
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