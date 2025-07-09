Допомога Україні лише жест самозахисту з боку Трампа – The Economist

Видання вважає, що Трамп принизив Пентагон, скасувавши його рішення щодо України, і ця зміна позиції президента США свідчить, що "навіть найближчі соратники не можуть передбачити різкі повороти Трампа".

Рішення президента США Дональда Трампа відновити постачання зброї Україні ще не означає його стратегічного розвороту до послідовної підтримки України - радше це тимчасова поступка, покликана уникнути повної її поразки, що могло б стати репутаційною катастрофою для самого очільника Білого дому.

Про це пише The Economist.

Видання нагадує, що коли США на початку липня припинили постачання зброї України, цим вони шокували і саму Україну, і європейських союзників. Але вже 7 липня Трамп несподівано передумав, мотивуючи своє рішення тим, що Україна має захищатися. За кілька годин і Пентагон підтвердив, що направить "додаткову оборонну зброю".

Пояснення Пентагону про те, що зупинка постачань зброї зумовлена нібито необхідністю перегляду запасів, видання назвало "переважно дезінформацією".

"Так, дефіцит засобів ППО є, проте зброя для України надходить із виробничих ліній підрядників, а не зі складів армії США. Ізраїль, наприклад, продовжував отримувати озброєння без перебоїв навіть під час війни з Іраном", - йдеться у матеріалі.

Видання вважає, що Трамп принизив Пентагон, скасувавши його рішення щодо України, і ця зміна позиції президента США свідчить, що "навіть найближчі соратники не можуть передбачити різкі повороти Трампа".

Водночас цей його крок, зауважується, є перемогою здорового глузду, адже останнім часом Україна переживає найінтенсивніші обстріли з початку російського вторгнення, і зупинити американську підтримку — це було б фактично дозволити агресору безкарно робити все, що йому захочеться.

Однак, зазначається, не варто думати, що Трамп раптом став прихильником України. Мовляв, відновлення поставок — лише повернення до попереднього стану, коли допомога, виділена попереднім президентом Джо Байденом, згорталася поступово. Сам же Трамп поки не робив жодних заяв про намір допомагати Україні.

"Десятки мільярдів доларів допомоги, затверджені Конгресом минулого року, досі не виділені. Нових коштів Конгрес також не передбачив. У "великому прекрасному" податково-бюджетному законі, підписаному Трампом, грошей для України нема. Навіть ті невеликі суми, що були в базовому бюджеті Пентагону, планують скоротити ще більше у проєкті на 2026 рік", - йдеться у статті.

Утім, Трамп принаймні усвідомив, що російський диктатор владімір путін його просто використовує. Президент США не хоче витрачати більше коштів на перемогу України, але також не хоче її поразки за свого президентства. Ймовірно, припускається, він розуміє, що крах України стане для США геополітичною катастрофою, ще гіршою, ніж падіння Афганістану у 2021 році.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер владімір путін "весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим". За його словами, він розглядає введення санкцій проти росії.