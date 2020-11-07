Дощі у західних областях та спека до +32: прогноз погоди на сьогодні
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру, передає РБК - Україна.
Прогноз у всіх областях
За прогнозом синоптиків, сьогодні на всій території західної України йтимуть грозові дощі. У всіх інших регіонах буде сухо та спекотно.
У західних областях температура повітря вдень становитиме від +27 до +31. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +13 +17 градусів тепла.
У центральних та північних областях температура вдень очікується від +28 до +32, а вночі вона опуститься до +14 +17.
У східних та південних областях температура вдень спостерігатиметься від +28 до +32 градусів, а вночі від +13 до +20.
Фото: погода в Україні на 11 липня (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У Києві та області сьогодні спостерігатиметься помірна хмарність. Температура у денний час становитиме +29 +32 градуси, а у нічний +14 +17.
Фото: погода в Київській області на 11 липня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, що в Україні 11 липня очікується ускладнення погодніх умов. У західних областях очікуються град та шквали.
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