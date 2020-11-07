В Україні на сьогодні оголосили штормове попередження
Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.
Так, за даними Укргідрометцентру, 11 липня у більшості західних областей вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий);
12 липня на території країни пройдуть значні грозові дощі, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Жовтий рівень небезпеки означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Помаранчевий - що погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.
Нагадаємо, що Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає про загрозу нових паводків на заході України. Рівень води у річках підвищується.
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