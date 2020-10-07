Рятувальники попередили про загрозу нових паводків на заході України
Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає РБК - Україна.
Як зазначається повідомленні 10-13 липня очікується подальше підвищенні рівня води з на р. Прип'ять в створі поста Річиця з добовою інтенсивністю 1-3 см.
Отже прогнозується перевищення небезпечної відмітки затоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ратнівського району у Волинській області.
Крім того, ввечері 11 та впродовж 12-13 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м.
"При значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку", - йдеться повідомленні
Також на фоні підвищеної водності на р. Стрв'яж біля с.Луки (Самбірський р-н Львівська обл.) можливий початковий вихід води на заплаву.
Нагадаємо, що до ліквідації наслідків повеней на заходіній частині України долучилися Італія, Швеція, Данія та Молдова, надіславши гуманітарну та технічну допомогу населеним пунктам.
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