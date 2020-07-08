Дощі з грозою та спека: прогноз погоди на вихідні
Відповідні дані опублікував УкрГідрометцентр, передає РБК - Україна.
Прогноз на 8 серпня
У суботу у більшості областей буде спека, крім Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Там будуть грозові дощі, а температура повітря вдень складе +27+30, а вночі +15+18.
На півночі країни вдень буде +26+28, а вночі +15+17. А у південних областях буде спека - вдень +32+35, а вночі +20+22.
На сході та у центральних областях буде мінлива хмарність, температура повітря вдень складе +28+31, а вночі +16+19.
Зокрема, у Києві буде спекотно, вдень +27+29, а вночі +16+18.
Прогноз на 9 серпня
У неділю дощі розширяться, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Тернопільську області накриють дощі з грозами. Температура повітря вдень на заході складе +25+29, а вночі +14+17.
У центральних областях буде спека, вдень +26+31, а вночі +15+18. На сході та півночі країни мінлива хмарність, а температура повітря вдень складе +26+29, а вночі +15+17.
На півдні країни трохи прохолодніше, порівняно з суботою. Вдень буде +29+31, а вночі +18+20.
У Києві у неділю буде спекотна погода. Вдень очікується +26+28, а вночі +16+18.
Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.
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