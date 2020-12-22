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"Доступні кредити 5-7-9%": обсяги позик сягнули 15,9 мільярдів

За останній тиждень у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали 265 кредитів на суму 568 млн грн, загалом з початку року видали 6 864 кредитів на загальну суму 15,9 млрд грн.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Зазначається, що із загальної суми в 15,9 млрд грн понад 10,5 млрд грн - рефінансування попередньо отриманих позик, 3 млрд грн - підприємці отримали на капітальні інвестиції, 2,4 млрд грн - в якості антикризових кредитів під 3%.

"Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (55%), торгівлі та виробництва (17%) та промислової переробки (15%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області", - йдеться у повідомленні.

Із загальної суми в 568 млн грн за останній тиждень 174 млн - угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 80 млн грн - видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. Антикризові кредити під 3% складають 308 млн грн.

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22 12 2020 10:52
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