"Доступні кредити 5-7-9%": обсяги позик сягнули 15,9 мільярдів
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
Зазначається, що із загальної суми в 15,9 млрд грн понад 10,5 млрд грн - рефінансування попередньо отриманих позик, 3 млрд грн - підприємці отримали на капітальні інвестиції, 2,4 млрд грн - в якості антикризових кредитів під 3%.
"Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (55%), торгівлі та виробництва (17%) та промислової переробки (15%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області", - йдеться у повідомленні.
Із загальної суми в 568 млн грн за останній тиждень 174 млн - угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 80 млн грн - видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. Антикризові кредити під 3% складають 308 млн грн.
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