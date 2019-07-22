Довгий виграв вибори у представника "Слуги народу" на Кіровоградщині
Згідно з опрацюванням 61,62% протоколів, Довгого підтримують 42,60% виборців, його суперника від "Слуги народу" Артема Петрощука – 25,94%. Про це свідчать дані на сайті ЦВК.
"Ось і завершено підрахунок – результат очевидний, і чинний нардеп залишається представником 102 округу. Думаю, нам просто не вистачило часу… У цей раз Довгий вів кампанію без роздачі грошей, гречки. Вимушений визнати за ним чесну перемогу", - написав кандидат від "Слуги народу".
Нагадаємо, що Олесь Довгий був народним депутатом Верховної Ради 8 скликання. За часів мерства Леоніда Черновецького у Києві був секретарем Київради, входив у так звану "молоду команду", яку багато разів звинувачували у дерибані землі і нерухомості у столиці.
Антикорупційна прокуратура підозрювала Олеся Довгого у причетності до відчуження землі Жукового острова в Києві, де соратник екс-президента Віктора Януковича Юрій Іванющенко зводив маєток, який журналісти називали "Межигір’я-2".
Через це у липні 2017 року Верховна Рада навіть зняла з Довгого недоторканність.
Однак пізніше стало відомо, що справу проти нардепа закрили.
Серед причин тоді називались десятирічна давність, знищення електронної системи інформаційного забезпечення Київради та відсутність доказів винуватості Довгого.Про це свідчать дані на сайті ЦВК.
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