Дрогобич оголосив жалобу за загиблими під час обвалу будинку

"У зв`язку із трагедією, яка сталася у Дрогобичі в ніч з 27 на 28 серпня 2019 року і внаслідок якої загинули мешканці міста, 29 та 30 серпня у місті оголошено днями жалоби"

У Дрогобичі на Львівщині оголошено дводенну жалобу за загиблими під час обвалу частини житлового будинку.

"У зв`язку із трагедією, яка сталася у Дрогобичі в ніч з 27 на 28 серпня 2019 року і внаслідок якої загинули мешканці міста, 29 та 30 серпня у місті оголошено днями жалоби", - повідомила прес-служба Дрогобицької міськради.

На знак скорботи за загиблим у дні жалоби на всій території міста закликають приспустити Державний прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій на території міста.

Рекомендовано обмежити проведення розважально-концертних заходів.

На ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, у громадському транспорті заборонено звучання розважальної музики.

Нагадаємо, що минулої ночі у райцентрі Дрогобич на Львівщині стався обвал одного із під`їздів чотириповерхового житлового будинку. Двоє осіб загинуло. Семеро постраждало, серед них - п`ятеро дітей.