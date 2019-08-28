Дрогобич оголосив жалобу за загиблими під час обвалу будинку
"У зв`язку із трагедією, яка сталася у Дрогобичі в ніч з 27 на 28 серпня 2019 року і внаслідок якої загинули мешканці міста, 29 та 30 серпня у місті оголошено днями жалоби", - повідомила прес-служба Дрогобицької міськради.
На знак скорботи за загиблим у дні жалоби на всій території міста закликають приспустити Державний прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій на території міста.
Рекомендовано обмежити проведення розважально-концертних заходів.
На ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, у громадському транспорті заборонено звучання розважальної музики.
Нагадаємо, що минулої ночі у райцентрі Дрогобич на Львівщині стався обвал одного із під`їздів чотириповерхового житлового будинку. Двоє осіб загинуло. Семеро постраждало, серед них - п`ятеро дітей.
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