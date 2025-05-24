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Дрони ЗСУ атакували повторно російський Єлець

24 травня 2025, 10:25
Дрони ЗСУ атакували повторно російський Єлець
image: afp
Лише вчора Генштаб підтвердив атаку на завод.

БпЛА знову атакували завод Енергія в російському Єльці Липецької області. 

Про це помідомили Teleram-канали ASTRA та SHOT.

Російські соцмережі пишуть, що "ЗСУ другу ніч поспіль намагаються масово атакувати безпілотниками місто".

Кілька безпілотників начебто були збиті над промзоною міста, пишуть росіяни.

Місцеві мешканці писали про гучні вибухи в небі над містом та роботу тривожної сирени.

Також за їхніми словами, знову був атакований завод Енергія – виробник акумуляторів та батарей і постачальник Міноборони рф.

Нагадаємо, що сьогодні зранку армія рф атакувала Україну 14 балістичними ракетами і 250 дронами.

 

війна в Українівтрати рф

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