Попри війну в Україні Пекін планує покращувати відносини з москвою.

Прем'єр Китаю Лі Цян, який є другою офіційною особою КНР після лідера Сі Цзіньпіна, планує відвідати росію і білорусь під час чотириденного візиту і зустрітися з російськими чиновниками в москві.

Про це пише телеканал CNN, посилаючись на російські ЗМІ.

Лі Цян вже сьогодні зустрінеться з президентом рф Володимиром путіним і проведе переговори про китайсько-російське співробітництво і стратегічні зв'язки з прем'єр-міністром росії Михайлом Мішустіним.

"Китайсько-російські відносини в нову епоху демонструють нову силу і життєздатність, зміцнюючи взаємну політичну довіру, плідне співробітництво в різних галузях, глибоко вкорінену дружбу, тісну й ефективну міжнародну координацію", - заявив китайський чиновник.

Він додав, що візит спрямований на "поглиблення взаємовигідного співробітництва".

Це стане першим візит високопоставленого китайського чиновника в росію після вторгнення українських військ у Курську область рф 15 днів тому.

Китайські чиновники хочуть представити свою країну як нейтрального посередника у війні, але водночас майже не контактують із Києвом на високому рівні, продовжуючи поглиблювати відносини з Москвою в галузі торгівлі, дипломатії та безпеки.

Видання вже писало, що Китай і росія уклали неофіційний політичний та економічний союз проти Заходу. Наразі вони посилюють співпрацю та проводять більш провокативні військові навчання.