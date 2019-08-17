Дружина Гримчака заявила, що не буде вносити заставу за чоловіка

"Жодних застав. Ну де я буду брати гроші?"

Дружина затриманого заступника міністра з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака сказала, що не буде вносити заставу за нього.

"Ні, жодних застав. Ну де я буду брати гроші?", - цитує Юлію Гримчак, повідомляє LB.ua.

"Я дуже вдячна за те, що нас підтримують друзі, близькі, чужі люди. Якби я сказала, давайте зберемо гроші, то гроші, можливо, зібрали б. Але я думала: якби я так зробила і не дозбирали б гроші. Ті гроші, які були б на картці, що я б з ними робила? Повертала? Це схема неприйнятна. Тим паче, що у нас злочин економічний, тому про гроші питання у нас не стоїть. Ми не будемо вносити заставу", - сказала вона.

Жінка стверджує, що її рідні переходять в режим сім'ї, у якої батько у в'язниці.

"У нас план "А" - вижити. План "Б" - щоб батько повернувся додому", - сказала вона.

Нагадаємо, що заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака затримали ввечері 14 серпня.

Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що Гримчака затримало НАБУ на хабарі в розмірі 500 тис. доларів. Пізніше він уточнив, що хабар брав не особисто заступник міністра, а його помічник, якого теж затримали.

Генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив затримання свого колишнього помічника. За його словами, Гримчака затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн доларів. Негласні слідчо-розшукові дії свідчать, що він і його помічники вимагали гроші за вплив на рішення суддів і чиновників Мінкультури для прийняття замовних рішень.

У МінТот заявили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" також не є коректними, оскільки в штатному розкладі відомства немає посади "помічник заступника міністра".

Пізніше НАБУ показало схему, за яку затримали Гримчака.

У МінТОТ заявили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" також не є коректними, оскільки в штатному розкладі міністерства немає посади "помічник заступника міністра".

Мінкультури теж відхрестилося від ситуації із затриманням Гримчака.