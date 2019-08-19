Дружина прем'єра Ізраїлю викинула "хліб-сіль" у Києві, - ВІДЕО
Нетаньяху відламав шматок хліба і з’їв. Потім він відламав ще один шматок і підніс дружині до рота. Сара Нетаньяху взяла хліб у руку, але не з’їла, а покришила на землю.
Посміхаючись, вона пішла далі і прийняла букет квітів від української сторони.
Зустрічав гостей мер Києва Віталій Кличко.
Відзначимо, що коровай хліба й сіль за звичаєм слов'янських народів підносять на знак великої поваги до того, кого зустрічають під час урочистих церемоній.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
Це перший приїзд прем'єра Ізраїлю до Києва за 20 років. Минулий візит прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.
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