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Дружина прем'єра Ізраїлю викинула "хліб-сіль" у Києві, - ВІДЕО

Як видно з відео, ізраїльських гостей вітали троє дівчат в національних костюмах та з короваєм
Дружина прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху Сара під час офіційного візиту в Україну викинула хліб та сіль, якими їх зустрічала українська сторона в аеропорту.
Дружина прем Фото: скріншот з відео

Нетаньяху відламав шматок хліба і з’їв. Потім він відламав ще один шматок і підніс дружині до рота. Сара Нетаньяху взяла хліб у руку, але не з’їла, а покришила на землю.

Посміхаючись, вона пішла далі і прийняла букет квітів від української сторони.

Зустрічав гостей мер Києва Віталій Кличко.

Відзначимо, що коровай хліба й сіль за звичаєм слов'янських народів підносять на знак великої поваги до того, кого зустрічають під час урочистих церемоній. 

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Це перший приїзд прем'єра Ізраїлю до Києва за 20 років. Минулий візит прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.

Крім того, він стане першим іноземним лідером, який приїхав в Україну за президента Зеленського, не враховуючи прем'єр-міністра Молдови Майї Санду.
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