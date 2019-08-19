Дружина прем'єра Ізраїлю викинула "хліб-сіль" у Києві, - ВІДЕО

Як видно з відео, ізраїльських гостей вітали троє дівчат в національних костюмах та з короваєм

Дружина прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху Сара під час офіційного візиту в Україну викинула хліб та сіль, якими їх зустрічала українська сторона в аеропорту.

Нетаньяху відламав шматок хліба і з’їв. Потім він відламав ще один шматок і підніс дружині до рота. Сара Нетаньяху взяла хліб у руку, але не з’їла, а покришила на землю.

Посміхаючись, вона пішла далі і прийняла букет квітів від української сторони.

Зустрічав гостей мер Києва Віталій Кличко.

Відзначимо, що коровай хліба й сіль за звичаєм слов'янських народів підносять на знак великої поваги до того, кого зустрічають під час урочистих церемоній.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Це перший приїзд прем'єра Ізраїлю до Києва за 20 років. Минулий візит прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.

Крім того, він стане першим іноземним лідером, який приїхав в Україну за президента Зеленського, не враховуючи прем'єр-міністра Молдови Майї Санду.