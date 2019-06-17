Дружина президента Франції поділилася досвідом з Оленою Зеленською
Дружина президента Франції Еммануеля Макрона розповіла першій леді України про структуру свого офісу і Хартію, що окреслює завдання та ініціативи, які курує перша леді, повідомляє Адміністрація президента України.
"Дружина президента Франції поділилася досвідом організації різних проектів, що проходять під патронатом першої леді. Основна увага зосереджена на освіті та охороні здоров'я, питаннях, пов'язаних з дітьми та підлітками", - йдеться у повідомленні.
Олена Зеленська розповіла Бріжит Маркон про свої задуми щодо майбутніх проектів в Україні, а також запросила першу леді Франції відвідати Україну.
Зазначимо, що це перша закордонна зустріч Олени Зеленської як першої леді України.
Нагадаємо, 17 червня Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції, де відвідав найбільший у світі стартап-центр. Також у нього запланована зустріч з президентом Франції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження