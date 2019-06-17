Дружина президента Франції поділилася досвідом з Оленою Зеленською

"Дружина президента Франції поділилася досвідом організації різних проектів, що проходять під патронатом першої леді. Основна увага зосереджена на освіті та охороні здоров'я, питаннях, пов'язаних з дітьми та підлітками"

Дружина президента Володимира Зеленського Олена зустрілася з першою леді Франції Бріжит Макрон у Єлисейському палаці.

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона розповіла першій леді України про структуру свого офісу і Хартію, що окреслює завдання та ініціативи, які курує перша леді, повідомляє Адміністрація президента України.

"Дружина президента Франції поділилася досвідом організації різних проектів, що проходять під патронатом першої леді. Основна увага зосереджена на освіті та охороні здоров'я, питаннях, пов'язаних з дітьми та підлітками", - йдеться у повідомленні.

Олена Зеленська розповіла Бріжит Маркон про свої задуми щодо майбутніх проектів в Україні, а також запросила першу леді Франції відвідати Україну.

Зазначимо, що це перша закордонна зустріч Олени Зеленської як першої леді України.

Нагадаємо, 17 червня Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції, де відвідав найбільший у світі стартап-центр. Також у нього запланована зустріч з президентом Франції.