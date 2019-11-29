Дубілет обіцяє позбавити українців від паперових квитанцій
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував створення за 1-3 місяці сервісу, який позбавить українців від необхідності пред’являти паперові квитанції про сплату, повідомляє "Українська правда".
Джерело: пост Дубілета у Facebook
Пряма мова: "Ми плануємо запустити сервіс, який дозволить позбавитись такого явища, коли чиновники вимагають від громадян квитанцію про оплату (часто ще й з мокрою печаткою).
З огляду на те, що сам сервіс відносно простий, а регулювання відбувається на рівні Кабміну, а не Парламенту, я розраховую, що ми його запустимо протягом 1-3 місяців.
Ми приймемо постанову, якою зобов'яжемо всі держоргани переглянути свої процедури та не вимагати паперові квитанції".
Деталі: За словами Дубілета, сервіс буде дуже простий. Це буде веб-сторінка (наприклад, check.gov.ua), до якої через просте і надійне API зможуть підключитись будь-які українські банки.
Користувач зможе оплатити послугу через Приват24, monobank або інший банк, отримати номер квитанції і відразу показати його чиновнику.
На сторінці сервісу можна буде ввести номер квитанції - і побачити її на екрані, а за потреби скачати з накладеним ЕЦП.
Нагадаємо, що уряд хоче впровадити електронні довіреності
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