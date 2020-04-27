Дубілет планує запустити фонд ранніх інвестицій, запрошує українських підприємців до співпраці
Екс-міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет планує запустити фонд ранніх інвестицій і запрошує до співпраці українських підприємців, пише "Інтерфакс-Україна".
"Якщо ви маєте плани щодо запуску бізнесу в Україні або бізнес перебуває на ранній стадії і готовий до масштабування - напишіть мені на [email protected] Бізнес може бути в будь-якій галузі, хоча за інших рівних я віддаю перевагу b2c", - написав він на своїй сторінці у Facebook у понеділок.
Він просить навести: опис бізнесу - ідея, розмір ринку, унікальні переваги тощо; просування; опис команди та її компетенції; ключові цифри щодо фінансів - минулих і майбутніх. Водночас текст не повинен перевищувати одну сторінку.
За словами Дубілета, окрім інвестицій, він може привнести в бізнес управлінський досвід, компетенцію в IT, участь у просуванні бізнесу.
"Я не планую занадто сильно входити в управління, але і не планую бути просто пасивним інвестором. Загалом - smart money", - підсумував він.
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