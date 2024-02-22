Дуда підтримує ідею зустрітись з урядом України на кордоні

Польський президент Анджей Дуда заявив, що наразі на кордоні катастрофічна ситуація.

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує ідею Володимира Зеленського провести урядову зустріч на кордоні для вирішення питання блокади кордону.

Про це Державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера розказав в ефірі телеканалу TVN24&

"Немає іншого шляху, окрім розмов, діалогу та рішень щодо Євросоюзу, тому що фермери протестують по всій Європі", - завив Дера.

Він додав, що Дуда підтримує зустріч двох урядів.

"Пан Президент робить усе в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні – цей конфлікт із зерном, із сільгосппродукцією – це результат війни", – сказав він.

Наразі відомо чи буде Дуда присутній на цій зустрічі, але за словами Дери, потрібна зустріч польського уряду на чолі з Дональдом Туском з урядом України і представниками ЄС.

"Президент виступає за те, щоб вести цей діалог. Тільки так можна вирішити цю велику проблему. Проблема двостороння і дуже потужна… Наші фермери борються за своє існування. Українська нація бореться за своє існування. Ситуація є катастрофічною з обох сторін, дивлячись з цієї точки зору, тому що рішучість обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити", – підсумував державний секретар канцелярії президента Польщі.

Він оцінив, що зустріч на кордоні "не найбезпечніша" і краще було б зустрітися у Варшаві, Любліні чи Жешуві.