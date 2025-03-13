Дуда розкритикував Сікорського за суперечку зі США щодо Starlink

Натомість Туск закликав проявляти повагу до Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував міністра закордонних справ Радослава Сікорського, який посварився у соцмережах з держсекретарем США Марко Рубіо та радником Трампа Ілоном Маском у соціальних мережах через доступ України до супутникової системи Starlink. За його словами, втручання Сікорського було "абсолютно непотрібне".

Про це повідомляє Financial Times.

"Ви не обговорюєте з американською адміністрацією в Twitter, ви робите це через дипломатичні канали", — сказав Дуда.

Журналісти нагадують, що натомість премʼєр Дональд Туск закликав союзників Польщі виявляти повагу до слабших партнерів, а не зарозумілість.

Нагадаємо, минулими вихідними Reuters повідомляло, що США можуть обмежити доступ України до Starlink у разі відмови Києва підписати угоду щодо корисних копалин, після чого Сікорський наголосив, що польське Міністерство цифровізації фінансує доступ України до Starlink, витрачаючи на це близько 50 мільйонів доларів на рік. Він також натякнув, що у разі ненадійності SpaceX країна шукатиме інших постачальників.

Пізніше різко відреагував Маск, звернувшись до Сікорського з критичними зауваженнями: "Замовкни, маленька людина. Ви платите крихітну частину вартості, і заміни Starlink немає!". Сікорський не став відповідати та лише подякував Рубіо за підтримку України.