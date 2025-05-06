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ПОЛІТИКА

Дуда тисне на Трампа щодо санкцій проти росії – Politico

06 травня 2025, 09:15
Дуда тисне на Трампа щодо санкцій проти росії – Politico
Дональд Трам і Анджей Дуда. Фото: reuters
Політик закликає США діяти радикальніше.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що чинить тиск на президента США Дональда Трампа з метою посилення санкцій проти росії, вважаючи, що саме Вашингтон має реальні важелі впливу для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Politico.

"Америка може використовувати різні економічні інструменти, щоб змусити росію поважати певні норми. Якщо хтось і може змусити путіна до миру, то це президент Сполучених Штатів", — наголосив Дуда.

Як зазначає видання, така позиція польського лідера відображає сподівання частини європейських політиків, які очікують, що Трамп у разі повернення до влади використає економічні та дипломатичні важелі впливу на кремль. Раніше Трамп закликав Україну до поступок, зокрема щодо членства в НАТО та статусу Криму.

За інформацією Politico, США та Україна нещодавно уклали угоду щодо спільного видобутку корисних копалин, що, на думку деяких експертів, може бути сигналом для Кремля до початку переговорів. У той же час Трамп обіцяв завершити війну між росією та Україною за 24 години після повернення до Білого дому.

Попри активність свого посланця Стіва Віткоффа, який неодноразово зустрічався з путіним, москва поки не продемонструвала готовності до компромісів.

Після недавньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Римі Трамп заявив про можливість нових санкцій у відповідь на атаки росії по цивільній інфраструктурі. А в інтерв’ю NBC визнав: "Можливо, завершити цю війну швидко неможливо", хоча й підкреслив, що США перебувають у «вигідній позиції" для врегулювання конфлікту.

У США тим часом розглядаються нові санкції проти росії. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, союзник Трампа, запропонував законопроєкт із 500% тарифами на імпорт російської нафти, газу й алюмінію. Ініціативу підтримують обидві партії.

Дуда також запевнив, що Трамп і надалі підтримуватиме НАТО, незважаючи на заклики союзників збільшити оборонні витрати. Президент Польщі виступає за встановлення цільового показника в 3% ВВП: "Є різні думки — 3,5%, 5%. Але давайте зараз ухвалимо рішення про 3%, і всі країни мають досягти цього рівня".

війнаНАТОДональд ТрампАнджей Дудадопомога Українісанкціі проти росії

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