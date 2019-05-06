ПОЛІТИКА НОВИНИДуда і Зеленський зустрілись у вівторок ввечері в Брюсселі, куди президент України вирушив з дводенним візитом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дуда запросив главу України відвідати Польщу, Зеленський погодився
Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення польського президента Анджея Дуди приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни
Фото: Piotr Halicki / Onet
Дуда запросив Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої Світової війни, йдеться у "Європейська правда" з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.
У прес-службі глави держави повідомили, що президент із вдячністю прийняв запрошення.
"Сподіваюсь і вірю, що ми спільними зусиллями творитимемо історію успіху щирих відносин дружби і партнерської взаємодії між Україною та Польщею", - заявив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі обоє президентів заявили, що налаштовані на примирення в українсько-польських відносинах.
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