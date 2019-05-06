Дуда запросив главу України відвідати Польщу, Зеленський погодився

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення польського президента Анджея Дуди приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни

Дуда і Зеленський зустрілись у вівторок ввечері в Брюсселі, куди президент України вирушив з дводенним візитом.

Дуда запросив Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої Світової війни, йдеться у "Європейська правда" з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

У прес-службі глави держави повідомили, що президент із вдячністю прийняв запрошення.

"Сподіваюсь і вірю, що ми спільними зусиллями творитимемо історію успіху щирих відносин дружби і партнерської взаємодії між Україною та Польщею", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі обоє президентів заявили, що налаштовані на примирення в українсько-польських відносинах.

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