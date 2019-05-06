Зеленський і Дуда бажають примирення відносин України та Польщі
"Окремо хочу підкреслити, що я налаштований на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування тематики складних періодів історіїукраїнсько-польських відносин на порядку денному стратегічного партнерства між Україною і Республікою Польща", - сказав Володимир Зеленський на брифінгу з Анджеєм Дудою після зустрічі у вівторок увечері в Брюсселі, йдеться в "Європейська правда".
"Ми говорили про складні історичні проблеми. Я вірю, що президентська група експертів, яка була створена президентами Польщі та України, могла б зустрітися і активно вирішувати проблеми в наших двосторонніх відносинах і відновити дух правди. Ми сподіваємося на примирення і активну співпрацю", - позначив свою позицію президент Польщі.
При цьому Дуда наголосив, що це питання "теж турбує президента України".
Як повідомила прес-служба глави держави за підсумками зустрічі, Зеленський заявив, що Україна і Польща мають "спільне розуміння глибини загроз, які несе для всієї Європи Росія, і разом боремося за те, щоб ЄС залишався єдиним і солідарним з Україною у боротьбі проти агресії".
Він подякував Дуді за те, що Україна й надалі може розраховувати на надійну підтримку Польщі і співпрацю у багатосторонніх форматах, зокрема на європейському рівні.
Нагадаємо, першим закордонним візитом президента Володимира Зеленського стала поїздка в Брюссель, де він зустрівся з керівниками Євросоюзу і НАТО, повідомила прес-служба голови держави.
Президент збирається розповісти партнерам у ЄС і НАТО про ситуацію з безпекою на сході України, обговорити з ними шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обмінятися думками щодо подальших ключових реформ в Україні.
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