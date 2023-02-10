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Дві російські ракети, випущені по Україні, перетнули повітряний простір країни НАТО

10 лютого 2023, 11:38
Дві російські ракети, випущені по Україні, перетнули повітряний простір країни НАТО
Фото: armorwar.at.ua
Російські ракети перетнули повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму  Тelegram–каналі.

Він поінформував, що о 10:18 год. дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова.

Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав.

Залужний додав, що ракети була випущені з акваторії Чорного моря.

Натомість, Румунія не підтверджує проліт російської ракети над своєю територією. Про це повідомляє  румунська редакція «Радіо Свобода».

"Найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 кілометрів на північний схід від кордону", - сказано у заяві Міністерства оборони Румунії.

Румунська влада застосувала всі стандартні процедури з моменту виявлення цілі до повного з'ясування ситуації. 

О 10:38 ранку два літаки МіГ-21 LanceR ВПС Румунії, які беруть участь у патрулюванні під проводом НАТО та на той час виконували навчальний політ, були перенаправлені в північну частину Румунії для доповнення варіантів реагування. Приблизно через дві хвилини ситуація прояснилася, і обидва літаки повернулися до виконання своєї початкової місії.

 

"Румунські ВПС у співпраці зі збройними силами країн Альянсу здійснюють постійний моніторинг національного повітряного простору і прилеглої території", - заявили в міноборони країни.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, росіяни здійснили масштабну ракетну атаку по всій території України. Вибухи пролунали у багатьох областях України. Відомо, що російська армія влучила по декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах України, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких регіонах.

 

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