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Двох росіян ув'язнили в Польщі за шпигунство і членство у "Вагнері" – Reuters

14 лютого 2025, 17:18
Двох росіян ув'язнили в Польщі за шпигунство і членство у
Фото: gettyimages.com
Вони були заарештовані у Варшаві в серпні 2023 року.

Сьогодні, 14 лютого, у Польщі ув'язнили двох громадян рф на 5 з половиною років за членство в російській ПВК "Вагнер" та шпигунство на користь кремля.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Дії обвинувачених були спрямовані на те, щоб викликати соціальну тривогу, зокрема, змусити польське суспільство повірити, що члени ПВК «Вагнера» вже перебувають на території Республіки Польща, що польські служби не працюють", - заявив речник Окружного суду Кракова.

росіяни Олексій Т. і Андрій Г. були заарештовані у Варшаві в серпні 2023 року за звинуваченням у діяльності на користь іноземних розвідок, а також в участі в міжнародному збройному угрупуванні з метою вчинення терористичних злочинів.

За даними прокуратури, чоловіки розклеїли у Кракові і Варшаві плакати з QR-кодами, які вели на вербувальний сайт "Вагнера". 

Раніше вони розклеїли плакати у Франції та Німеччині, висміюючи оборонну політику західних країн.

На початку року ми повідомляли, що російські спецслужби вербують поляків для дестабілізації Польщі напередодні виборів.

 

РосіяПольщашпигуни

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