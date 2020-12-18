Дим від пожеж може переносити інфекційні та грибкові захворювання - дослідження

Науковці раніше вже досліджували, що через вміст твердих частинок у димі від пожеж у людей можуть виникати проблеми з диханням

Тепер вчені кажуть, що не просто дим може спричиняти захворювання дихальних шляхів, а мікроби та грибки, які цей дим поширює.

Відповідний огляд попередніх досліджень американські науковці з Університету Айдахо опублікували у Science, повідомляє "Громадське".

Вони вивчили попередні дослідження з забору мікробів і грибів у диму, щоб проаналізувати, які захворювання вони можуть спричиняти.

Учені кажуть, що мікроби та грибки можуть потрапити в дим через пошкодження ґрунту. Так, вони прикріплюються до твердих частинок, що захищають мікробів і грибів від ультрафіолетового випромінювання, що може їх вбити, та можуть «подорожувати» на сотні кілометрів. А водяна пара захищає їх від висихання.

Вчені припускають, що концентрація мікробів і грибів більша біля джерела пожежі. Тому пожежники, які намагаються загасити вогонь, можуть постраждати від кокцидіоідомікозу - захворювання, яке спричиняють грибки. Воно вражає легені.

Також науковці знайшли у зразках диму мікробів, які можуть спровокувати астму. За словами вчених, здатність диму поширюватися по всьому світу може стирати межі між регіонами.

"Імовірно, багато випадків зараження невизначеними збудниками ставалося через те, що дим переносив мікробів за межі їхнього ареалу проживання. Дим може стати поясненням для деяких моделей зараження", - сказала докторка Леда Кобзіар, яка займалася дослідження.

Для того, щоб підтвердити таке припущення, науковцям потрібно буде провести експериментальне дослідження.

Цьогоріч масштабні пожежі сталися в Австралії, у Каліфорнії (США), а також в Україні. Дослідники кажуть, що через глобальне потепління з'являються більш сприятливі умови для займання, також через зміни клімату можливе збільшення тривалості та масштабу пожеж.

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