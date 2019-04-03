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Дипломатичний скандал: Нідерланди відкликали посла з Ірану

"У понеділок уряд Нідерландів відкликав свого посла в Ірані для консультацій після висилки своїх дипломатів з посольства у Тегерані"
Уряд Нідерландів відкликав посла з Тегерану для консультацій після того, як Іран оголосив двох голландських дипломатів персонами нон ґрата.
Дипломатичний скандал: Нідерланди відкликали посла з Ірану Фото: en.wikipedia.org

Це рішення стало наслідком заяви МЗС Ірану про те, що два голландські дипломати з посольства у Тегерані оголошені персонами нон ґрата та мають залишити країну, повідомляє "Укрінформ".

"У понеділок уряд Нідерландів відкликав свого посла в Ірані для консультацій після висилки своїх дипломатів з посольства у Тегерані", - заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

У листі до парламенту Блок заявив, що висилка голландського дипломатичного персоналу з Тегерану відбулася у відповідь на висилку двох іранських дипломатів з Нідерландів у червні 2018 року. Втім, він зауважив, що Нідерланди мали вагомі докази розвідки, що Іран був причетний до вбивства на голландській території двох голландських громадян іранського походження.

Іран категорично заперечує будь-яку причетність до вбивств у країнах Європи.

Посол Ірану у Нідерландах був викликаний до МЗС у Гаазі, щоб пояснити причини інциденту, який міністр Блок охарактеризував у листі до парламенту як "неприйнятний та негативний крок для розвитку двосторонніх відносин".

Нагадаємо, що ЄС розширив санкції проти Ірану

 

 
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04 03 2019 19:42
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