Директор НАБУ впевнений, що відносини влади з СБУ при Зеленському покращились
"Я хотів би відзначити суттєве покращення відносин зі Службою безпеки України. По-перше, в НАБУ почали надходити матеріали, які стосуються топ-чиновників, з СБУ. Такого за чотири роки не було ніколи. Максимум, що з СБУ надходило, це матеріали, які стосувалися невеликих чиновників. Зараз ця ситуація потихеньку міняється ", - розповів Ситник під час засідання Національної ради з питань антикорупційної політики за участю президента Володимира Зеленського, йдеться в LB.
"Я сподіваюся, це не короткостроковий момент, а тенденція", - додав він, подякувавши в.о. глави СБУ Івана Баканова.
Нагадаємо, нещодавно Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз у Рівненській області.
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