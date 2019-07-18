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Директор НАБУ впевнений, що відносини влади з СБУ при Зеленському покращились

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив про істотне поліпшення відносин зі Службою безпеки України після зміни влади
Поліпшення за словами Артема Ситника у тому, що до НАБУ почали надсилати матеріали про топ-чиновників, чого не було протягом минулих чотирьох років жодного разу.
Директор НАБУ впевнений, що відносини влади з СБУ при Зеленському покращились Артем Ситник. Фото: politdengi.com.ua.

"Я хотів би відзначити суттєве покращення відносин зі Службою безпеки України. По-перше, в НАБУ почали надходити матеріали, які стосуються топ-чиновників, з СБУ. Такого за чотири роки не було ніколи. Максимум, що з СБУ надходило, це матеріали, які стосувалися невеликих чиновників. Зараз ця ситуація потихеньку міняється ", - розповів Ситник під час засідання Національної ради з питань антикорупційної політики за участю президента Володимира Зеленського, йдеться в LB.

"Я сподіваюся, це не короткостроковий момент, а тенденція", - додав він, подякувавши в.о. глави СБУ Івана Баканова.

Нагадаємо, нещодавно Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз у Рівненській області.

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18 07 2019 16:07
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