Директорку Державного експертного центру МОЗ не відсторонили від посади
"Ця справа була сфабрикованою від самого початку. Єдиною метою кримінального провадження було відсторонити директорку ДЕЦ. Це мало стати помстою за зруйновані багатомільйонні схеми фармацевтичної мафії", — повідомила очільниця МОЗ Уляна Супрун у Facebook, інформують в "Громадське".
Вона додала, що Тетяна Думенко залишиться на посаді, ДЕЦ продовжить впроваджувати прозорі процедури та чесні правила реєстрації ліків, проведення клінічних досліджень, а українські пацієнти своєчасно отримуватимуть доступ до ліків та інноваційного лікування.
Нагадаємо, виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вважає корисними роботу МОЗ і свої поради про здоров’я попри докори президента Володимира Зеленського.
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