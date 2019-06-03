Директору компанії з розслідування Бігуса повідомили про підозру
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на сторінці у Facebook, інформує LB.ua.
"Як я заявляв раніше, справа ГПУ про кримінальну діяльність "Оптімумспецдеталь" під час поставки товарів оборонпрому вийшла на фінальну стадію. Після отримання остаточного акта податкової перевірки керівнику фірми було оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 26,6 млн гривень", - написав генпрокурор.
Він додав, що після експертизи листування Андрія Рогози підозри буде висунуто й іншим фігурантам.
"Принагідно нагадаю, що у цій же справі Рогозі та двом його спільникам - співробітникам СБУ ще в 2018 році було пред'явлено звинувачення в шахрайстві, яке по зараз по суті розглядається в Печерському суді. Оцінка дій посадових осіб, директорів держпідприємств і пов'язаних з ними осіб за іншими, корупційними, статтями є винятковою підслідністю НАБУ, яке веде відповідну справу з 2016 року", - зазначив Луценко.
Він також додав, що до 2014 року журналістські розслідування "приводили лише до фіксації фактів для майбутніх проваджень". "Тепер - навпаки, гучні журналістські розслідування базуються на матеріалах слідства і лише на деякий час випереджають процесуальні дії правоохоронців", - сказав генпрокурор.
Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО