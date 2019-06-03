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Директору компанії з розслідування Бігуса повідомили про підозру

Справа стосується ухилення від сплати податків на 26,6 млн гривень
Генеральна прокуратура повідомила про підозру директору компанії з розслідування журналіста Дениса Бігуса про розкрадання в оборонній сфері.
Директору компанії з розслідування Бігуса повідомили про підозру Фото: tsn.ua

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на сторінці у Facebook, інформує LB.ua.

"Як я заявляв раніше, справа ГПУ про кримінальну діяльність "Оптімумспецдеталь" під час поставки товарів оборонпрому вийшла на фінальну стадію. Після отримання остаточного акта податкової перевірки керівнику фірми було оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 26,6 млн гривень", - написав генпрокурор.

Він додав, що після експертизи листування Андрія Рогози підозри буде висунуто й іншим фігурантам.

"Принагідно нагадаю, що у цій же справі Рогозі та двом його спільникам - співробітникам СБУ ще в 2018 році було пред'явлено звинувачення в шахрайстві, яке по зараз по суті розглядається в Печерському суді. Оцінка дій посадових осіб, директорів держпідприємств і пов'язаних з ними осіб за іншими, корупційними, статтями є винятковою підслідністю НАБУ, яке веде відповідну справу з 2016 року", - зазначив Луценко.

Він також додав, що до 2014 року журналістські розслідування "приводили лише до фіксації фактів для майбутніх проваджень". "Тепер - навпаки, гучні журналістські розслідування базуються на матеріалах слідства і лише на деякий час випереджають процесуальні дії правоохоронців", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.

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06 03 2019 17:33
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