Джонсон: Без гарантій безпеки Україна ризикує стати трофеєм путіна

Джонсон підкреслює, що зараз саме той момент, коли Захід повинен "шокувати путіна силою своєї рішучості".

Україна повинна отримати реальні гарантії безпеки від Заходу, інакше війна завершиться "тріумфом" путіна.

Про це пише колишній прем'єр Британії Борис Джонсон у своїй колонці для Daily Mail.

Джонсон підкреслює, що зараз саме той момент, коли Захід повинен "шокувати путіна силою своєї рішучості". І саме новий президент США Дональд Трамп здатний зробити це.

"У нього є саме та мужність, яка зараз необхідна, в цей критичний момент, щоб протистояти путіну", - вважає експрем'єр Британії.

При цьому він підкреслює, що жодні територіальні компроміси не зупинять війну, "не тільки тому, що було б у принципі неправильно віддавати українську землю загарбникові, а й тому, що ця війна не в основному через територію". За його словами, питання не в землі, а в майбутньому України - чи буде вона частиною Заходу, чи знову потрапить під контроль кремля:

"Якщо ми не вирішимо долю України як частини Заходу, захищеної західними гарантіями безпеки, путіну буде забезпечено тріумф. Він збереже те, що у нього є, і буде використовувати своє становище для дестабілізації і нападу на Україну будь-якими засобами, поки уряд у Києві не впаде, не вибухне громадянська війна, і вся країна не повернеться на його орбіту".

За його словами, путін просуватиме українцям меседж, що "Захід вас кинув". Цього ж бажає і Китай. І цього не можна допустити, наголошує він.

Джонсон зазначає, що насамперед потрібно зняти бюрократичні перепони, що гальмують постачання зброї. "Якщо потрібно, бухгалтерські "ніндзя" Ілона Маска повинні розібратися з цим", - пише Джонсон.

Він також погоджується з тим, що США повинні отримати компенсацію за свою підтримку. Це може бути угода про рідкісні метали або розблокування $300 млрд заморожених російських активів, які підуть на відновлення України.

Крім того, Європа має бути готовою до захисту України після припинення вогню, при чіткому розумінні того, що Україна тепер перебуває на незворотному шляху до членства в ЄС і НАТО, зазначає він.

"Ця війна закінчиться тільки тоді, коли путін зрозуміє: Україна ніколи не повернеться під його контроль", - підкреслює Джонсон.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю американському таблоїду The New York Post заявив, що говорив телефоном із російським диктатором владіміром путіним, щоб спробувати домовитися про припинення війни рф проти України.