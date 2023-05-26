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ПОЛІТИКА

Джонсон зустрівся з Трампом, щоб обговорити ситуацію в Україні

26 травня 2023, 19:56
Джонсон зустрівся з Трампом, щоб обговорити ситуацію в Україні
Джерело: bigmir.net
Обговорили ситуацію в Україні та життєву важливість перемоги України.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах, зустрівся з експрезидентом Дональдом Трампом і поговорив із ним про війну в Україні.

Про це повідомляє BBC.

Не розкриваючи подробиць зустрічі, представник британського експрем’єра зазначив, що той у розмові з Трампом "обговорив ситуацію в Україні та життєву важливість перемоги України".

Зустріч, імовірно, відбулась у четвер, коли експрезидент США зустрівся з Борисом Джонсоном за вечерею.

Цього тижня Джонсон також зустрівся з політиками-республіканцями в Техасі та колишнім держсекретарем пана Трампа Майком Помпео, щоб посилити підтримку України.

Імовірно, зустріч із Трампом відбулась саме в межах цієї поїздки. Відомо, що під час президентства Трампа між ним і Джонсоном були приязні відносини, які, однак, в останні роки дещо охололи.

Трамп раніше відмовився взяти на себе зобов’язання надіслати військову допомогу Україні, якщо він повернеться до Білого дому, і не сказав, хто, на його думку, має виграти війну.

Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, який вважає росію загрозою для всього світу, 22 травня заявив, що віддає перевагу президенту США Джо Байдену перед його попередником Дональдом Трампом, і сподівається, що Байден буде переобраний на другий термін у 2024 році. 

війна в УкраїніТрампДжонсон

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