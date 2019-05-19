Джуліані пригрозив Коломойському позовом

Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані пригрозив Ігорю Коломойському позовом про наклеп.

Таким чином він відреагував на інтерв'ю Коломойського програмі "Схеми", де той розповів про "двох аферистів" зі США, які приїжджали до нього в Ізраїль і розповідали, як треба спілкуватися з Володимиром Зеленським.

"В Україні діють два аферисти, які перебувають під розслідуванням США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, то чи Фурман. І вони ходять тут, в Україні, збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані - і вони вирішать з паном Луценком будь-яке питання... Два "Остапи Бендери", які ходять між двома країнами і розповідають всяке... У найближчому майбутньому, повірте мені, ми цих двох "субчиків" виведемо на світ божий", - заявив Коломойський.

Джуліані заявив, що ці "субчики" - його клієнти.

"Горезвісний олігарх повернувся з довгого вигнання та відразу ж почав погрожувати і зводити наклепи на двох американців, Льва Парнаса й Ігоря Фрумана. Вони мої клієнти, і я порадив їм висунути звинувачення", - написав Джуліані.

"Це тест для обраного президента. Він уже оточив себе деякими ворогами президента Трампа. Тепер кажуть, що цей олігарх теж має людей навколо нього. Коломойського потрібно притягнути до відповідальності за погрозу. Побачимо... Чи буде він заарештований?", - додав Джуліані.

Нагадаємо, що персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, який мав приїхати в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським, скасував свій візит.

За словами Джуліані, "ворогом Трампа" в оточенні Зеленського є нардеп Сергій Лещенко, який допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів 2016 року.

Лещенко опублікував "чорну книгу" Партії регіонів, у якій фігурував голова виборчого штабу республіканців Пол Манафорт.

Народний депутат Сергій Лещенко стверджує, що глава Генпрокуратури Юрій Луценко систематично дезінформував адвоката Трампа Джуліані, щоб зберегти свою посаду.