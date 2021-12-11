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Екіпаж Crew Dragon успішно прибув на МКС

Crew Dragon Endurance пристикувався до орбітального комплексу на висоті понад 400 кілометрів над Карибським морем
Чотири астронавти, які напередодні відправились у космос на кораблі Crew Dragon Endurance, успішно зістикувалися з Міжнародною космічною станцією.
Екіпаж Crew Dragon успішно прибув на МКС Фото: з вільних джерел

Про це офіційно повідомили у четвер у NASA, передає Укрінформ.

"Астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн, Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства Маттіас Маурер дісталися Міжнародної космічної станції о 18:32 за східноамериканським часом у четвер, 11 листопада", - зазначається в повідомленні.

Crew Dragon Endurance пристикувався до орбітального комплексу на висоті понад 400 кілометрів над Карибським морем, уточнили в американському космічному агентстві.

Як повідомляв Укрінформ, місія NASA SpaceX Crew-3 стартувала в середу о 21:03. Корабель був виведений у космос ракетоносієм SpaceX Falcon 9. Попередня команда з чотирьох астронавтів успішно приземлилася в Мексиканській затоці в іншій капсулі Crew Dragon.

Нагадаємо, що NASA й SpaceX відкладали запуск космічного корабля з астронавтами

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12 11 2021 10:05
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